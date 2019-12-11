Москва, , 14:30 — REGNUM Перспективным направлениям трудоустройства людей с ограничениями по здоровью является профессиональная ориентация для молодых специалистов в этой сфере. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

«У нас 12 млн человек в стране с ограничениями по здоровью. И одна из ключевых проблем в этой связи — трудоустройство людей с ограничениями по здоровью, инвалидностью. Мы с разных сторон подходим к решению этого вопроса, постоянно этим занимаемся, но одно из перспективных направлений, на мой взгляд, — это трудовая ориентация молодых людей с ограничениями по здоровью», — сказал глава государства.

Путин напомнил о проведении в этой сфере международного конкурса «Абилимпикс».

"И вот в 2021 году в России должно пройти мировое первенство. Это конкурс по профессиональному мастерству для людей с ограничениями по здоровью», — отметил он.

Президент поинтересовался у членов правительства тем, как проходит подготовка к проведению мероприятия.