Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:29 — REGNUM Исполнительный директор Фонда Мвалиму Ньерере (MSF) Джозеф Бутику заявил, что ученым следует начать обсуждение нового проекта конституции Танзании. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление Бутику, сделанного во время празднования дня независимости Танганьики, прошедшего в университете Дар-эс-Салама.

На мероприятии, подготовленным профсоюзом преподавательского состава университета Дар-эс-Салама (Udasa), Бутику выступил с докладом на тему «Вклад научных работников в строительство нации».

«Ученые должны взять инициативу в свои руки и начать обсуждение нового проекта конституции, создание которого уже получило широкую огласку и было хорошо профинансировано, однако научные сотрудники предпочли остаться в стороне, и меня огорчает сообщать, что причастные к проекту я и профессор Вариоба, сегодня по пути на мероприятие подверглись жесткой критике за то, что в нашем проекте якобы нет ничего нового», — заявил Бутику.

Он также сообщил, что ученые должны быть людьми, посвятившими себя поиску истины, должны быть смелыми и прекрасно осознавать, откуда и куда движется наша нация.