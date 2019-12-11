Варшава, , 14:21 — REGNUM Во вторник, 10 декабря, несколько десятков фермеров под руководством активистов движения Agrounia перекрыли улицу Новый Свет в Варшаве возле здания Охотничьего союза. Они требовали от властей активизации борьбы с африканской чумой свиней (АЧС) и компенсации их потерь.

Фермеры перегородили улицу рулонами сена и жгли фальшфейеры. Некоторые приковали себя к тюкам с сеном цепями. Протестующие вывесили символику движения Agrounia и Польского союза фермеров, а также транспаранты с надписями «Верните деньги за ущерб от охоты», «Выбирайте: фермеры или кабаны, продовольствие или развлечение», «Убейте кабана, а не фермера».

Как заявил один из координаторов движения Agrounia в Люблинском воеводстве Анджей Вашчук, фермеры винят Охотничий союз за мор свиней в их хозяйствах.

«Проблема с дикими животными, заражёнными АЧС, заметна в деревнях уже много лет. Мы говорим с 2004 года, что слишком много кабанов, которые разносят болезни, но по-прежнему не видно, чтобы были предприняты реальные шаги в борьбе против чумы. По этой причине количество свиней на фермах уменьшается пугающими темпами», — приводит его слова «Польское радио».

Как заявил представитель столичной комендатуры полиции Сильвестр Марчак, полиция требовала от митингующих прекратить несогласованную акцию и не препятствовать движению по улице. Поскольку протестующие не обращали внимания на требования, полиция вынуждена была применить силу.