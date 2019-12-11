Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат. Об этом Александр Почуев рассказал во время пресс-конференции в Москве в среду, 11 декабря.

Дом по адресу набережная реки Мойки, 82, где произошло убийство Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в настоящий момент Соколов проходит психолого-психиатрическую экспертизу в одной из специализированных московских клиник. Она продлится до начала января, если не будет дополнительных ходатайств.

«Данная трагедия — трагедия двух любящих человек. Они жили вместе продолжительное время. Почему? На этот вопрос даже сам Олег Валерьевич ответить не может», — заявил адвокат Почуев.

По его словам, в деле Соколова много мистических обстоятельств. Во-первых, трагические события проходили в местах, описанных Достоевским, где Раскольников убил старуху процентщицу. Во-вторых, убийство произошло в преддверии международного Культурного форума. В-третьих, сам факт произошедшего не укладывается в умах обывателей и тех, кто лично знал Соколова.

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Как пример адвокат вспомнил слова оппонента своего подзащитного, историка-любителя Евгения Понасенкова (он неудачно судился с Соколовым, обвиняя того в плагиате, — прим. ред), который предрекал Олегу Соколову оказаться либо в тюрьме либо в психбольнице.

«Защите практически ежедневно приходят письма от доброжелателей, которые выдвигают свои версии, зачастую они мистические. Мы их серьезно не рассматриваем, но кладём на полку защиты», — отметил адвокат.

В качестве основных направлений защиты Александр Почуев планирует опираться на несколько фактов. На то, что до совершения преступления историк испытал сильный стресс, связанный с многолетними судебными спорами с Понасенковым. И на медикаментозной фактор — Соколов пожилой человек, который пил таблетки, а накануне убийства он вместе с Анастасией Ещенко принял противовирусные препараты.

«У защиты возник вопрос, могло ли это повлиять на его возбудимость. Все же он пожилой человек и, под влиянием семейного конфликта, мог ли он потерять над собой контроль», — отметил спикер.

Почуев также указал на то, что вопреки общественному мнению, что Соколов страдает психическим расстройством, человек с отклонениями не смог бы написать несколько десятков трудов, признанных научным сообществом.

Отметим, согласно статье Уголовного кодекса, по которой обвиняют Олега Соколова, он может быть приговорён к наказанию сроком от шести до 15 лет лишения свободы. А пока ведется следствие и психолого-психиатрическая экспертиза, обвиняемый, как уже сообщалось, приступил к написанию книги. По словам адвоката, это своеобразный вид раскаяния, которым он опишет пять лет отношений со своей возлюбленной, чтобы увековечить в памяти людей образ девушки и то время, которое они провели вместе.

«Я как защитник рекомендовал ему заняться написанием чего-либо, а жанр он сам выбрал. Говорить о том, что он целенаправленно пишет роман или автобиографию, крайне преждевременно», — резюмировал защитник.

Напомним, 63-летний Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, в ночь на 8 ноября мужчина четыре раза выстрелил в нее из обреза. Через сутки после убийства он расчленил тело на части и выбросил в Мойку. В ходе этого действа он упал в реку, откуда был выловлен и задержан с поличным.

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