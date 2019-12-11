Варшава, , 14:17 — REGNUM Полиция Варшавы и налоговые органы задержали пять человек, подозреваемых в мошенничестве с топливом. Как сообщает «Польское радио», одна из задержанных — гражданка России.

Преступная группа выписывала фактуры на возврат из госбюджета налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе товара за пределы таможенной территории Польши. Якобы топливо вывозилось в Чехию. В действительности товар не пересекал польско-чешскую границу.

По мнению следствия, в результате их действий госбюджет Польши мог потерять до 9 млн злотых (около 2,3 млн долларов) неуплаченного НДС. Всего было выписано документов на 39 млн злотых (около 10 млн долларов).

Подозреваемые были задержаны в Лодзинском и Силезском воеводствах. У них изъяты вся финансовая документация и электронные носители информации. Гражданка России помещена под арест, другие же члены группировки отпущены под залог и находятся под надзором полиции.