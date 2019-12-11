Москва, , 14:14 — REGNUM Принятый в первом чтении законопроект о так называемой вольерной охоте толкает Россию в первобытное время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

«На мой взгляд, с принятием этого законопроекта нашу страну толкают в статус африканской колонии времен первобытного колониализма — отстойника, куда ехали из Европы пострелять по крупным животным для самоутверждения, и чтобы потом кичиться друг перед другом в своих клубах! Но мы сейчас в XXI веке!», — заявила Епифанова.

Авторы законопроекта ссылаются на зарубежный опыт. В частности, они отмечают, что в мировой практике деятельность по содержанию и разведению охотничьих ресурсов в полувольных условиях получила широкое распространение.

«Ссылаясь на мировую практику, авторы откровенно лгут. Действительно, во многих странах в вольерах-питомниках выращивают зверей, хотя намного больше птиц. Но их выращивают и выпускают в охотничьи угодья, а не «охотятся» прямо в вольерах, поэтому авторы проекта и умалчивают в данной части о добыче. После выпуска зверей в охот — угодьях должно пройти минимум четыре месяца до начала охоты», — заметила парламентарий.

По ее мнению, сегодня вольерную охоту в России хотят превратить в бизнес.

«Это жестокий и аморальный бизнес. За продвижением законопроекта стоит не только и не столько жажда убийства, сколько алчность. Помимо этого, за этим стоит в перспективе продажа прикормленных, полуручных, выращенных животных для беспроигрышной трофейной охоты, якобы, в вольных условиях. Наконец, не секрет, что для гарантии добычи, животных накачивают седативными и наркотическими веществами», — возмущена вице-спикер Госдумы.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, определяющий статус охотничьих ресурсов, содержащихся в полувольных условиях. Определяется, что изъятые из естественной среды обитания охотничьи ресурсы, находящиеся в собственности охотпользователей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержание и разведение которых осуществляется с использованием объектов охотничьей инфраструктуры на основании соответствующих разрешений, выдаваемых уполномоченными органами исполнительной власти.