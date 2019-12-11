Ташкент, , 13:58 — REGNUM Памятник воинам — уроженцам Узбекистана, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, отреставрировали и установили на новом месте в поселке Йик-ота Юкоричирчикского района Ташкентской области, сообщает 11 декабря издание «Подробно.uz».

Отмечается, что после реставрации памятник установлен вблизи от современного центра поселка Йик-ота. Торжественное мероприятие по случаю открытия состоялось 8 декабря.

Памятник «Три солдата» был установлен в 1985 году. В церемонии открытия монумента принял участие председатель Госсовета ГДР Эрих Хонеккер.

Напомним, 21 ноября СМИ Узбекистана сообщили, что памятник воинам Великой Отечественной войны в поселке Йик-ота пропал, а в местной махалле (общине) не смогли пояснить местонахождение монумента. Позднее в ГУВД Ташкента заявили, что памятник находится на реставрации, и на его месте начато строительство зданий.

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