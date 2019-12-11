Сухум, , 14:08 — REGNUM Жители России, выезжающие за границу, часто выбирают для путешествия Абхазию. По данным портала специализированного портала «ТурСтат», кавказская республика заняла второе место по популярности у российских туристов.

Согласно отчету, который «ТурСтат» опубликовал 11 декабря, за первые девять месяцев 2019 года Абхазию посетили 3 млн 855 тыс. жителей России. Этот показатель больше прошлогоднего на 6,5%.

Первое место в рейтинге туристического портала заняла Турция (5 млн 675 тыс.), а на третьем находится Финляндия (2 млн 695 тыс.).