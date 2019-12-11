Нур-Султан, , 13:43 — REGNUM Затраты государственного бюджета Казахстана на одного ученика в 16−23 раза уступают расходам в развитых странах. Об этом 11 декабря заявил депутат Ирина Смирнова на заседании Мажилиса (нижней палаты парламента) республики, сообщает агентство «КазТАГ».

Депутат зачитала обращение от фракции «Народные коммунисты» на имя премьер-министра Казахстана. В Сингапуре, Японии и Финляндии государственные расходы на одного ученика составляют $10−14 тыс. в год, тогда как в Казахстане — $600.

Смирнова отметила, что затраты на образования в Казахстане, Украине и Молдавии примерно одинаковые, однако, по данным исследований, уровень знаний и умений в двух последних странах выше.

Несмотря на то, что школьники более 10 лет занимаются по новым программа, улучшения качества не произошло, добавила депутат, ссылаясь на международные исследования.

Напомним, 3 декабря министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что средний балл республики по читательской, математической и естественнонаучной грамотности в рейтинге PISA-2018 на много ниже среднего уровня. Оправдываясь, министр заявил, что «за этими результатами стоит очень много факторов».

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