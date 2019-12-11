Москва, , 13:38 — REGNUM Правительственный законопроект о нормах выплаты пособий гражданам, участвующим в борьбе с терроризмом, а также членам их семей, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Так, отмечают авторы инициативы, сегодня участники борьбы с терроризмом, а также члены семьи граждан, которые погибли при борьбе с терроризмом, а также лицам, которые находились на его иждивении, полагается пособие. Его размер составляет 650 тыс. рублей. Если речь о получении увечий или инвалидности в ходе борьбы с терроризмом, то размер пособия достигает 300 тыс. рублей.

При этом закон сегодня не позволяет предоставлять одному и тому же лицу из числа военнослужащих или его семей единовременных пособий как по закону о противодействии терроризму, так и на основании закона о денежном довольствии военнослужащих. Ранее Конституционный суд признал несоответствующим Конституции такие нормы закона.

В связи с этим правительство предлагает установить, что участники борьбы с терроризмом, а также члены семьи погибшего в ходе борьбы с терроризмом военнослужащего должны иметь право на получение единовременных пособий вне зависимости от предоставления им других компенсаций.