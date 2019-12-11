Астрахань, , 13:33 — REGNUM В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Астраханской области утром 11 декабря прошло экстренное совещание, посвящённое жалобам астраханцев на запах газа в воздухе. Как сообщила пресс-служба областного правительства, специалисты продолжают отбирать воздух для исследований.

Губернатор Игорь Бабушкин поручил всем ведомствам взять ситуацию на контроль. Было организовано взаимодействие с областным министерством здравоохранения, Роспотребнадзором, службой природопользования, природоохранной прокуратурой, Росприроднадзором, а также службами предприятия «Газпром добыча Астрахань». Вечером 11 декабря руководители ведомств отчитаются о проделанной работе.

По словам регионального министра Федора Орлова, за прошедшие сутки в больницах не были зарегистрированы пациенты с признаками отравления газом. 11 декабря также никто пока не обращался из-за этого в медицинские учреждения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь с 10 на 11 декабря спасатели получили более 300 сообщений на запах газа и серы в воздухе. Однако первые исследования не выявили превышения никаких вредных веществ.

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