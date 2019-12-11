Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM В СИЗО на два месяца отправлен третий фигурант дела о хищениях 178 млн рублей при строительстве петербургского метрополитена.

Решение в отношении руководителя филиала ОАО «Метрострой» Олега Кузьменко вынес 11 декабря Дзержинский районный суд. Кузьменко отправили в изолятор до 6 февраля 2020 года, сообщили в судебной пресс-службе города.

Кузьменко вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

Как полагает следствие, не позднее ноября 2018 года Кузьменко вместе с гендиректором «Метростроя» Николаем Александровым и главой ООО «БТР» Анатолием Болотовым решили похитить средства «Метростроя» через фиктивную поставку щебня для строительства Фрунзенского радиуса городской подземки под видом исполнения госконтракта.

По версии следствия, ущерб составляет не менее 178 млн рублей. Ранее Александров и Болотов также были арестованы. Последнего задержали в аэропорту «Пулково» при попытке вылететь в Израиль.

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