Улан-Удэ, , 13:29 — REGNUM В Детской республиканской клинической больнице Бурятии создают условия для помощи с неизлечимыми заболеваниями. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, на ремонт здания в рамках «единой» субсидии выделено 7,5 млн рублей.

Ещё семь млн рублей выделила республика на оснащение больницы оборудованием для ухода за паллиативными больными. Здесь установят функциональные кровати, смонтируют пожарную сигнализацию, а эвакуационные выходы оснастят устройствами аварийного открытия. Ранее учреждение уже получило новое оборудование.

«На сумму 29,5 млн рублей приобретены аппарат УЗИ премиум-класса и рентген-аппарат. Еще один новый рентген-аппарат установят в здании на улице Модогоева», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Улан-Удэ открылось новое детское отделение городской поликлиники, рассчитанное на 24 тысячи детей. На капитальный ремонт здания было направлено почти 21 млн рублей, установлено оборудование на сумму 14 млн.

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