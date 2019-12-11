Воронеж, , 13:27 — REGNUM Театральная общественность Воронежа выступила против проведения торжественных мероприятий по случаю 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина в городском Доме актера.

По сообщению портала «Театр.», областное отделение КПРФ арендовало зал городского Дома актера для «торжественного собрания» по случаю 140-летнего юбилея Сталина 21 декабря. Против планов партии решительно выступил актер Камерного театра Камиль Тукаев и художественный руководитель воронежского Никитинского театра Борис Алексеев. Они обратились к дирекции Дома актера в постах в социальной сети «Фейсбук» и в открытом письме, заявив о том, что «не видят нравственной возможности спокойно смотреть, как чествуют в стенах культуры человека, чьи дела принесли так много горя нашему народу». Свое недовольство по поводу ситуации выразил и главный художник БДТ имени Товстоногова в Санкт-Петербурге Эдуард Кочергин.

Заместитель председателя Воронежского отделения Союза театральных деятелей Вера Ильяшенко заявила, что у организации существовали «конструктивные отношения» с КПРФ, однако, заключая договор аренды, дирекция была уверена, что «они организуют в Доме актера более правильное для этих стен мероприятие».