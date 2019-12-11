Уфа, , 13:35 — REGNUM Снос старинного дома на улице Гоголя, 22 планируют в Уфе. Об этом сообщает общественное движение «Архзащита Уфы».

По словам общественников, двухэтажный деревянный дом «Городская усадьба Н. Гурылёва», построенный в 1911 году, был признан образцом деревянного зодчества и в ноябре 2018 году поставлен под государственную охрану.

Отмечается, что на собрании жильцов дома, которое состоится 11 декабря, будет обсуждаться вопрос о признании этого памятника культурного наследия аварийным. Впоследствии дом будет расселен и поставлен под снос.

По информации членов общественной организации, планируется снос здания, несмотря на многочисленные обращения граждан и общественных организаций о сохранении памятника.