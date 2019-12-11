Екатеринбург, , 13:27 — REGNUM В столице Среднего Урала возникли сложности с процедурой передачи ДК «Химмаш» в собственность мэрии. На проблемы указал вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин, сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских (ЕР) в Facebook.

Бирюлин написал парламентарию в официальном ответе, что «отсутствует» заключённый договор мены по земле под ДК.

«Дорожная карта по обмену находится в стадии доработки в связи с изменением площадки для обмена», — добавляет чиновник.

Пока что в мэрии не могут представить дорожную карту депутату, указано в ответе.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обещал спасти ДК «Химмаш» от сноса. Для этого собственность будет обменена у её владельца на другой земельный участок.

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