Владимир, , 13:24 — REGNUM Исполняющий обязанности заведующего отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ ВО «Городская больница № 2 города Владимира» Сергей Манухин обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

В сентябре 2013 года в больницу попал двухлетний мальчик с диагнозом ОРВИ. Ему потребовалась реанимация для восстановления проходимости верхних дыхательных путей, однако в этот день ответственный за организацию работы отделения анестезиологии и реанимации Манухин не пришёл на работу и не назначил себе замену. Мальчик умер от острой дыхательной недостаточности.

Делом занималось Главное следственное управление СК РФ. Расследование завершено, дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.