Нур-Султан, , 13:23 — REGNUM Вероятность шторма в Нур-Султане до 21:00 (18:00 мск) 11 декабря составляет 90−95%, сообщили в республиканском государственном предприятии «Казгидромет».

Кроме того, штормовое предупреждение также объявлено в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Кустанайской областях. Экстренное предупреждение связано с сильным туманом и гололедом. Кроме того, в Кызыл-Ординской области штормовое предупреждение объявлено до 20:00 (17:00 мск) 13 декабря.

Напомним, 9 декабря РГП «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в Нур-Султане с 9 по 10 декабря.