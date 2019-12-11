Яунде, , 13:31 — REGNUM По данным правозащитной организации Amnesty International, с начала 2019 года боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили по меньшей мере 275 мирных жителей. Об этом 11 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По словам правозащитников, приводимых изданием, люди в наиболее пострадавших от террористов районах живут в постоянном страхе перед возможными нападениями бандитов.

Проблема заключается в том, что правоохранительные органы не могут защитить население, проживающее в отдаленных от городов поселках — полиция просто не успевает реагировать на действия террористов, отмечают эксперты.

Напомним, власти Камеруна в начале 2019 года заявили, что боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вытеснены из страны, тем не менее, это оказалось не так.

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