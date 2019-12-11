Москва, , 13:17 — REGNUM Сотрудники авиакомпании «Победа» предупредили своих клиентов, что с 10 декабря 2019 года на посадку смогут пройти только пассажиры с распечатанными посадочными талонами — электронные приниматься не будут, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Новая мера не должна принести особых неудобств: после прохождения онлайн-регистрации пассажирам будет необходимо либо распечатать посадочный талон в предназначенных для этого автоматах, либо получить его на стойке регистрации. Эксперты полагают, что новое ограничение было принято для повышения уровня безопасности и ускорения времени обслуживания клиентов в зонах контроля.

Ожидается, что нельзя будет пользоваться электронными талонами лишь временно, однако никакой информации о сроках запрета аэропорт пока не дает.