Ставрополь, , 13:23 — REGNUM Прорыв на питающем Пятигорск магистральном водоводе, оставивший без воды около 150 тыс. человек, по предварительным данным, произошел из-за технической изношенности трубы. Об этом в ходе рабочего совещания в правительстве Ставрополья доложил руководитель ГУП «Ставрополькрайводоканала» Вячеслав Акимов, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе главы региона.

Губернатор края Владимир Владимиров отметил оперативную работу аварийных служб, участвовавших в ликвидации аварии, но вместе с тем поставил задачу свести к минимуму возможность повторения подобной ситуации. Он поручил обследовать весь участок водовода под Пятигорском и проработать меры по его модернизации.

«Такие ЧП осложняют жизнь пятигорчанам, влияют на репутацию города-курорта. Это напрямую затрагивает тысячи и тысячи людей! Нельзя допускать, чтобы такие ситуации повторялись», — подчеркнул Владимиров.

Как сообщало ИА REGNUM, аварии на Кубанском водоводе в Пятигорске, произошедшая 10 декабря, оставила без воды около 150 тыс. человек, а также 27 образовательных учреждений, две больницы и администрацию города. Восстановить водоснабжение удалось к утру 11 декабря.

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