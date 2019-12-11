Рязань, , 13:17 — REGNUM Делегация медиков из Белгородской области изучает лучшие практики в кардиодиспансере Рязани. Визит специалистов продлится неделю, за время которой коллегам представят опыт по самым разным направления деятельности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

По словам гостей, в рязанском кардиодиспансере эффективно выстроены структура и штатное расписание, успешно решаются вопросы взаимодействия с другими медучреждениями. При выборе площадки для обмена опытом также рассматривались Ивановская и Брянская области, но безоговорочный приоритет был отдан Рязани.

«Мы возьмём за основу опыт рязанских коллег, с которыми тесно сотрудничаем уже несколько лет. Это поможет реализовать проект, очень нужный для нашего региона», — отметила врач-методист Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Карина Апаева.

Рязанские специалисты рассказали, что в своей работе делают акцент на организацию выездной работы в отдалённых населённых пунктах, использование телемедицинских консультаций при взаимодействии с первичными сосудистыми центрами, внедрение системы консультативных приёмов пациентов специалистами ведущих федеральных клиник.

«Мы с радостью делимся нашими наработками с белгородцами. Общая задача врачей-кардиологов обозначена в нацпроекте «Здравоохранение»: необходимо добиться снижения на четверть смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула заместитель главного врача Рязанского кардиодиспансера Анна Горностаева.

Кардиодиспансер планируют открыть в Белгороде в 2021 году в Белгороде.