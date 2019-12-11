Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM За 11 месяцев 2019 года в Петербурге общее количество зарегистрированных ипотечных договоров уменьшилось на 2%. Их насчитали 124 195, в то время как за тот же период 2018 года таких договоров было 126 520.

Новостройки Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Об этой тенденции 11 декабря сообщили в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Санкт-Петербургу

В то же время с января по ноябрь 2019 года в Северной столице зарегистрировано 90 288 договоров участия в долевом строительстве, что на 12,2% больше в сравнении с таким же периодом 2018 года (80 484).

«В среднем в месяц в течение 2019 года регистрировалось 8 208 договоров долевого участия», — отметили в управлении Росреестра. Больше всего таких договоров было в июне, накануне вступления в силу новых правил долевого строительства.

В соответствии с этими правилами за 11 месяцев зарегистрировано 489 договоров с использованием счетов эскроу.

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