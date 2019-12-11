Сочи, Краснодарский край, , 12:53 — REGNUM Четыре иностранных автомобиля иностранного производства пытались незаконно ввезти в Россию из Абхазии через таможенный пост в Сочи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Сочинской таможни 11 декабря.

Четыре автомобиля с абхазскими номерами, прибывшие из Абхазии, — Mercedes Benz E320, ещё один Mercedes, а также BMW325, и Toyota Crown Majesta — были остановлены на таможенном посту МАПП Адлер. Машины ввозились на территорию РФ как транспортные средства международной перевозки (ТСМП), однако при проведении таможенного контроля был выявлен ряд нарушений и установлены факты подделки документов. Владельцы автомобилей предъявили фиктивные документы, выданные им некой абхазской фирмой куда они якобы устроились водителями: трудовой договор, командировочное удостоверение, путевой лист и другие фиктивные документы. Им также выдали бланки поддельных таможенных деклараций с поддельными печатями.

«Попытка беспошлинного ввоза автомобилей в личных целях зачастую реализуется через фиктивное трудоустройство в абхазскую фирму (в качестве водителя, курьера), от имени которой гражданину выдаётся комплект документов, предъявляемый таможенному органу при оформлении временного ввоза», — рассказал заместитель начальника таможни Михаил Цветинский.

Теперь граждане Абхазии могут стать фигурантами уголовного дела о подделке документов — материалы таможня передала в полицию.