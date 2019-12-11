Рязань, , 12:54 — REGNUM Два торговых объекта, торговавших красной икрой с признаками подделки, выявили полицейские в ходе рейдовых мероприятий в Рязани, сообщили 11 декабря в пресс-службе регионального УМВД. В общей сложности за контрафактный деликатес продавцы могли получить 55 тысяч рублей.

В торговой палатке на улице Гагарина проверяющие изъяли 77 банок с лососёвой икрой общим весом 14,3 кг, по цене 200 рублей за 1 банку. Специалисты выявили, что на банках был указан завод-изготовитель, который к настоящему времени уже прекратил свою деятельность.

Из палатки на проезде Шабулина сняли с реализации 50 банок форелевой икры общим весом 12,5 кг, по цене 800 рублей за 1 банку.

У обоих продавцов не имелось документов, удостоверяющих качество продукции. Рейдовые и проверочные мероприятия полицейских и сотрудников Управления Россельхознадзора будут продолжены.