Самара, , 12:52 — REGNUM Незаконную автостоянку ликвидировали в Тольятти. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, бизнесмен в Тольятти организовал в Автозаводском районе города автостоянку на земельном участке общей площадью свыше 2,7 тысяч кв метров. При этом он самовольно огородил земельный участок и установил на нем пост охраны.

Администрация Тольятти потребовала через суд освободить земельный участок. Суд согласился с доводами истца и удовлетворил иск.

Судебные приставы Автозаводского района возбудили исполнительное производство в отношении предпринимателя. В результате мужчина самостоятельно освободил незаконно занимаемый земельный участок.

Таким образом, решение суда было исполнено.