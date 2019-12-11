Пермь, , 13:04 — REGNUM В Перми прошел вечер, посвященный памяти героев Чеченской войны, «Автомат и гитара», об этом 11 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гитара Armi.mil

В программе вечера звучали авторские военные песни в исполнении как пермских артистов, так и гостей из других городов и даже соседних республик, в частности уже в третий раз фестиваль посетил Сергей Лукьяненко из Луганской Народной Республики.

Примечательно, что многие из выступающих сами являются ветеранами боевых действий — войны в Афганистане, в Чечне и на юго-востоке Украины.

В заполненном до отказа зале присутствовали ветераны чеченских компаний, матери не вернувшихся с войны бойцов, даже ветеран Великой Отечественной войны, который, несмотря на свой преклонный возраст — 93 года, бодро вбежал на сцену и выступил с речью.

Среди почетных гостей мероприятия выступили секретарь Союза писателей России Игорь Тюленев, прочитавший для собравшихся свои стихи, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, вдохновивший зрителей патриотической речью о роли вооруженных сил России, сохранивших российскую государственность, председатель правления Пермской краевой организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Кульпин, без которого фестиваль не смог бы состояться.

Собравшиеся приняли решение ежегодно в этот день проводить вечер памяти бойцов, отстоявших конституционный порядок в Чечне, разгромивших террористические бандформирования.

Напомним, фестиваль «Автомат и гитара» проходит в Перми, в других городах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья уже многие годы. Целью мероприятия является сплочение и взаимопомощь ветеранов боевых действий.

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