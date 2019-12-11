Москва, , 12:47 — REGNUM Краснодар — это уникальный огромный алмаз в короне России. Когда любой гость города приезжает в столицу Кубани, он сразу чувствует и видит уникальный, доброжелательный и комфортный уклад жизни в городе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«По моим наблюдениям, у краснодарцев исторически сложились предпосылки к предпринимательской деятельности, в городе и по всему краю порядка десятилетия создается усиленными темпами благоприятная среда для проживания.

Краснодар сделал на глазах качественный прорыв в обеспечении спортивной и ретейл-инфраструктуры, это и влиятельный культурный, научный и транспортный центр страны.

Краснодарское лето длится более пяти месяцев, расстояние до курортов Азовского и Черного морей едва превышает 100 км. Население столицы Кубани с 2012 года по 2019 год выросло минимум на 155 тыс. человек, достигнув 918 тыс. горожан, еще в прошлом году краснодарская агломерация уверенно перешагнула рубеж 1 млн человек.

Эта статистка говорит сама за себя: Краснодар стал городом мечты для многих российских граждан.

Комфортные условия для проживания и ведения бизнеса на фоне климатических и географических преимуществ позволит Краснодару оставаться уверенным лидером практически по всем ключевым критериям оценок комфорта жизни и работы для граждан. Этот город ждет настоящий успех и мировая слава», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первое место в рейтинге российских городов, комфортных и доступных по стоимости проживания, занял Краснодар.

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