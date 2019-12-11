Александровск, Пермский край, , 12:43 — REGNUM В Александровском районе Пермского края вынесен приговор по резонансному делу об убийстве старшеклассницы на глазах прохожих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Молодой человек осужден к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Кроме того, с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в пользу пострадавших в сумме 5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зимой 2019 года молодой человек на улице набросился с ножом на свою подругу. После ряда ударов парень начал пинать и таскать школьницу. Очевидцами стали прохожие, которые вызвали скорую помощь. Однако девушка скончалась по дороге в больницу.

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