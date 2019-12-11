Пятигорск, Ставропольский край, , 12:42 — REGNUM Специалисты восстановили водоснабжение в городе Пятигорске, где из-за аварии без воды остались 150 тыс. человек. При этом все еще продолжают поступать жалобы от отдельных горожан на отсутствие воды, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе городской администрации.

«После аварии на Кубанском водоводе снабжение Пятигорска восстановлено. Правда, отмечаются единичные звонки в службу 112 с жалобами на отсутствие воды, которое, по словам специалистов, возможно, связано с воздушными пробками в системе», — пояснили в мэрии.

Напомним, авария на водоводе в Пятигорске случилась накануне, 10 декабря, и оставила без водоснабжения около 150 тыс. жителей города-курорта. В зоне отключения также оказались 15 школ, 12 детских садов, две больницы и администрация. В городе по заявкам был организован подвоз воды автоцистернами.

Читайте ранее в этом сюжете: Авария оставила без воды около 150 тыс. жителей Пятигорска