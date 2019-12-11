Ташкент, , 12:13 — REGNUM АО «Узбекистанские железные дороги» запустит дополнительные рейсы из Ташкента в Москву и Ургенч в связи с новогодними праздниками, сообщили 11 декабря в пресс-службе компании.

С 16 декабря по 7 января 2020 года назначается дополнительный поезд №556/555 сообщением Ташкент — Ургенч — Ташкент. Кроме того, с 14 декабря по 11 января 2020 года будет назначен дополнительный поезд №5/6 Ташкент — Москва — Ташкент.

Компания также предоставляет скидки до 55% на билеты в поезда межгосударственного сообщения. Размер скидки определяется сроком предварительной покупки билетов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 декабря по 2 января национальная компания «Узбекистанские авиалинии» предоставит пассажирам скидки на рейсы внутри страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакомпания из Узбекистана установила скидки в честь Нового года