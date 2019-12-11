Симферополь, , 12:17 — REGNUM Адвокаты не соглашаются выступать в пользу Украины на слушаниях о провокации в Керченском проливе. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постоянного представительства Крыма при президенте России Александр Молохов.

По его словам, трудности возникли при подготовке в Крыму международного общественного трибунала по керченскому инциденту. Никто из адвокатов, известных симпатиями к властям Украины, пока не согласился выступить в их защиту на публичных слушаниях, которые должны пройти весной 2020 года.

Отказался «даже за деньги» защищать Киев адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков, сказал Молохов РИА Новости.

По его словам, это говорит о нежелании юристов оправдывать украинское руководство, которое осенью 2018 года послало своих военных моряков «на убой». Поиски адвокатов будут продолжены для того, чтобы трибунал состоялся в намеченные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, срок предварительного следствия по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, продлён до 20 января 2020 года.

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