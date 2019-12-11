Краснодар, 11 декабря 2019, 12:04 — REGNUM Рейды по борьбе с незаконной торговлей пиротехникой, а также незаконной торговлей продовольствием и новогодней атрибутикой пройдут в Краснодарском крае в преддверии новогодних праздников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 11 декабря.
Рабочие группы будут созданы в каждом муниципалитете, рейды будут проводиться с 14 декабря. Проверяющие будут отслеживать соблюдение правил торговли, санитарных норм. Однако особое внимание планируется уделить пиротехники — сегодня на территории края эта продукция продаётся в 843 точках. В 2018 году в ходе таких рейдов в регионе было изъято 4,5 тысячи единиц пиротехнической продукции, которая продавалась незаконно.