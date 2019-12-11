Москва, , 12:05 — REGNUM В Москве органы опеки и попечительства подадут исковое заявление против родителей девочки, которая пять лет живет в одном из столичных перинатальных центров. Об этом сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.

Отмечается, что о данной ситуации стало известно в начале текущего года после обращения перинатального медицинского центра «Мать и дитя». Девочка находилась в учреждении пять лет, при этом она могла быть выписана домой, но родители отказывались забирать ее, говоря, что боятся за здоровье ребенка.

«Органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах», — говорится в сообщении.

Вместе с тем суд установил, что уважительных причин у родителей не забирать ребенка нет, они не предпринимают никаких действий, чтобы забрать девочку из медицинского учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее музыкант и композитор, создатель проекта «Радиокрылья», отец пятерых детей Алексей Морозов отметил, что на сегодняшний день семьи с детьми, особенно многодетные, переживают в России «беспрецедентное давление», при котором удивительным образом население ещё воспроизводится. Патронатным воспитателем и приёмным родителем финансово гораздо выгоднее быть, чем родным отцом или матерью, считает он.

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