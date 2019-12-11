Москва, , 12:00 — REGNUM Телесюжет о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском лайнере содержал ошибку. Это подтвердил гендиректор Первого канала Константин Эрнст в интервью изданию The New Yorker.

14 ноября 2014 года в программе «Однако» ведущий Михаил Леонтьев показал снимок, предположительно сделанный иностранным спутником-шпионом. Снимок якобы подтверждал версию о том, что самолет рейса МН17 мог сбить украинский истребитель.

Позднее выяснилось, что снимок попал в передачу из интернета и не является подлинным. Эрнст подтвердил, что сотрудники телеканала допустили ошибку, выдав в эфир «нечто настолько легко опровергаемое».

«Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно», — приводит издание его слова.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября часть заключения международной следственной группы по делу о крушении малайзийского лайнера рейса МН17 была передана в окружной суд Гааги. Рассмотрение дела начнется 9 марта 2020 года.

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