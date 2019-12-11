Краснодар, , 11:55 — REGNUM Вылет нескольких рейсов задержан из аэропорта «Краснодар» утром 11 декабря, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию онлайн-табло. В частности, задержан вылет нескольких утренних рейсов в Москву, а также в Санкт-Петербург и Стамбул. Отменён рейс в Белград.

Как сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на представителя аэропорта, изменения в расписании связаны с туманом, всего задержан вылет 11 рейсов.

«По данным на 11:00, на вылет задержано 11 рейсов: пять рейсов в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines и Utair. Также изменено время вылета рейсов в Белград авиакомпании Air Serbia, Екатеринбург авиакомпании «Победа», Казань авиакомпании «Азимут», Минск авиакомпании Belavia, Стамбул авиакомпании Pegasus Airlines, Тюмень авиакомпании «Азимут», — сообщили в аэропорту.

Кроме того, в связи с погодными условиями семь рейсов, следовавших в Краснодар, были отправлены в аэропорты Анапы, Ростова-на-Дону, Трабзона.