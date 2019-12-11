Тбилиси, , 12:00 — REGNUM Публичное выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили об отсутствии в стране армии и оружия вызвало негативную реакцию. Первый канал Грузинского телевидения 11 декабря сообщил о возмущении, высказанном членами движения «Лело», и реакции в грузинском парламенте.

«Лидеры «Лело» говорят, что президент оскорбил героев, погибших за территориальную целостность, нынешних и будущих солдат», — сообщают журналисты канала об акции активистов в тбилисском Парке Ваке (бывший Парк Победы), где члены движения возложили цветы к вечном огню.

На слова грузинского президента отреагировали и в парламенте Грузии. С заявлением выступил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.

«Наши солдаты — наша гордость, поэтому я призываю всех быть более осторожными, когда речь заходит о солдатах, поскольку это касается национальных чувств и эмоций», — сказал парламентарий.

Как передавало ИА REGNUM, Зурабишвили 10 декабря, выступая перед учеными в своей резиденции, назвала знание, науку и культуру страны «очень мощном оружием». А перед этим она сказала: «У нас нет ни армии, ни оружия, и не будет его».