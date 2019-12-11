Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники полиции в ходе оперативной комбинации изъяли у жителя Брянска почти килограмм синтетических наркотиков. Отрава была расфасована в полиэтиленовые пакеты и свертки.

«На свертках были надписи с названиями городов в разных регионов нашей страны», — сообщили 11 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Автомобиль предполагаемых наркоторговцев был остановлен в Кировском районе города. За рулем иномарки находился 26-летний житель Брянска, а на пассажирском сиденье — 27-летний житель Петербурга. Оба мужчины нигде официально не работают.

Наркотики были найдены в спортивной сумке, стоявшей на заднем сиденье. Экспертиза показала, что в свертках и пакетах находилась так называемая «соль» — смесь, содержащая наркотические средство синтетического происхождения.

«У полиции есть основания полагать, что задержанный житель Брянска имеет отношение к распространению наркотиков посредством «закладок», — отметили в Главке МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ: «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». За это может быть назначено до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан до избрания меры пресечения, полиция устанавливает каналы поставки и сбыта наркотических средств и соучастников преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ладожском вокзале Петербурга транспортные полицейские задержали жителя Тюмени с 400 граммами гашиша.

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