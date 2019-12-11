Курган, , 11:50 — REGNUM В Кургане свои предложения по благоустройству и озеленению территорий города на круглом столе высказали будущие дизайнеры и архитекторы. Студенты и преподаватели Курганского государственного колледжа представили проекты по улучшению облика столицы Зауралья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Фрагмент презентации Пресс-служба горадминистрации Кургана

Студенты предложили внести свою лепту в благоустройство части набережной реки Тобол. В ЦПКиО, по мнению молодых архитекторов, необходимо разработать специальные дизайн-проекты для оборудования детских площадок. На фоне дискуссии об уместности топиаров из искусственной травы в городе студенты предложили в сквере по улице Карла Маркса создать живую изгородь высотой не ниже полутора метров, чтобы защитить пространство от пыли и ветра. Здесь можно посадить липы, сирень, можжевельник, разбить цветники из многолетних растений.

Также дизайнеры внесли ряд предложений по эстетическому и художественному оформлению Кургана.