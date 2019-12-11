Москва, , 13:14 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, меняющий порядок исчисления срока принудительных работ, предает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

В срок принудительных работ засчитываются время содержания осужденного под стражей в качестве меры пресечения, время следования в исправительный центр под конвоем, а также время краткосрочных выездов, предоставляемых осужденному в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ.

Так, один день содержания под стражей засчитывается за два дня принудительных работ, один день следования в исправительный центр под конвоем — за один день принудительных работ, один день краткосрочного выезда — за один день принудительных работ.

Поправки вносятся в УИК РФ.