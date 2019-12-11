Москва, , 13:11 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности перевода осужденных в регион проживания родственника, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Отбывать наказание в «родном» регионе осужденный сможет при наличии ряда оснований. Прежде всего, в случае отсутствия в субъекте РФ по месту жительства осужденных к лишению свободы или по месту их осуждения исправительного учреждения соответствующего вида или невозможности размещения осужденных в имеющихся исправительных учреждениях.

По письменному заявлению осужденного либо по заявлению одного из близких родственников осужденного с его согласия, по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы, при наличии возможности его размещения, осужденный может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное в субъекте РФ, в котором проживает один из его близких родственников. А при невозможности размещения в исправительном учреждении указанного региона — в исправительное учреждение, расположенное на территории другого, наиболее близкого субъекта РФ, в котором имеются условия для размещения.

В качестве примера в ходе дискуссии приводился Крым. Осужденные с полуострова могут быть переведены в Ростовскую область либо в Краснодарский край.

По информации ФСИН России, в 2017 году учреждениями и территориальными органами уголовно-исполнительной системы было рассмотрено 4900 обращений осужденных о переводе их в другие исправительные учреждения. В 2016 году было рассмотрено 5262 обращения, в 2015 году — 6178 обращений. Из них в 2017 году удовлетворено 388 обращений, в 2016 году — 360, в 2015 году — 378.

В среднем одна перевозка осужденного железнодорожным транспортом составляет 900 рублей, авиационным транспортом — 37 тыс. рублей, приводят данные в правительстве.