Минск, , 11:39 — REGNUM Учредители Народного движения «За создание Федерации Русь» считают, что откладывать вопрос восстановления государственного единства русских, украинцев и белорусов дальше недопустимо. Об этом говорится в декларации об учреждении нового движения, предоставленной подписантами редакции ИА REGNUM.

Документ подписали 5 декабря 2019 года в городе-герое Минске представители патриотических организаций России, Белоруссии, Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. По их мнению, образование Федерации Русь должно базироваться на следующих положениях:

«Федерация Русь является федеративным государством, образованным на основе добровольного объединения Республики Беларусь, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Российской Федерации и Украины, которые после объединения становятся равноправными субъектами федерации», — говорится в первом пункте декларации.

Будущее государство видится со своей общей конституцией и конституциями субъектов федерации, оно имеет свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственности, свою денежную единицу (валюту). Причём «денежная эмиссия осуществляется исключительно единым эмиссионным центром». Субъекты федерации могут иметь свою госсимволику.

«В Федерации Русь государственным языком является русский язык. В субъектах федерации наряду с общегосударственным языком по желанию граждан субъекта федерации по результатам референдума могут быть введены другие языки», — сказано в документе.

Граждане субъектов федерации одновременно являются гражданами единой общерусской федерации, обладают равными правами на всей её территории. Каждый субъект федерации сохраняет (с учётом добровольно переданных федеральному центру полномочий) свой суверенитет и осуществляет свою власть самостоятельно — это касается и отношений с другими государствами. В субъектах федерации предусмотрены свои высшие органы власти, которые определяются их конституциями.

К полномочиям федерального центра отнесены:

а) представительство Федерации Русь в международных сношениях, заключение, ратификация договоров Федерации Русь с другими государствами;

б) вопросы войны и мира;

в) принятие в состав Федерации Русь новых субъектов федерации;

г) контроль за соблюдением Конституции Федерации Русь и обеспечение соответствия Конституций субъектов федерации с Конституцией Федерации Русь;

д) организация обороны Федерации Русь, руководство всеми Вооруженными силами Федерации Русь, установление руководящих основ организации войсковых формирований субъектов федерации;

е) охрана государственной безопасности;

ж) установление федеральных планов развития;

з) утверждение федерального бюджета Федерации Русь и отчета о его выполнении, установление налогов и доходов, поступающих на образование бюджетов Федерации Русь и федеральных субъектов;

и) управление банками, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями и учреждениями, а также торговыми предприятиями федерального подчинения;

л) управления транспортом и связью федерального подчинения;

м) руководство денежной системой;

н) законодательство о федеральном гражданстве.

Высшие органы власти в Федерации Русь представлены такими органами, как Верховный Совет Федерации Русь. Он осуществляет свою власть в соответствии с общефедеральной конституцией и состоит из двух палат — Палаты Федерации и Палаты представителей. Верхняя палата состоит из членов палаты, которые делегируются парламентами субъектов федерации в одинаковом количестве от каждого субъекта федерации. Нижняя палата состоит из депутатов, избираемых на основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании.

«Законодательная власть Федерации Русь осуществляется исключительно Верховным Советом Федерации Русь», — сказано в документе.

Совет министров Федерации Русь является высшим исполнительным и распорядительным органом власти федерации. Он образуется Верховным Советом, ответственен перед ним и ему подотчётен. Аналогичные совмины действуют в субъектах. Среди исключительно общефедеральных министерств названо министерство обороны Федерации Русь.

«Верховный Суд Федерации Русь является высшим судебным органом. На Верховный Суд Федерации Русь возлагается надзор за судебной деятельностью судебных органов Федерации Русь, а также судебных органов субъектов федерации в пределах, установленных законом», — сказано в декларации.

Учредители Народного движения «За создание Федерации Русь» подчеркнули: «Альтернативы воссоединению не по своей воле разделенного единого народа нет». Они обратились к заветам «нашего знаменитого предка Александра Невского» и напомнили, как спасли Русское государство от иноземных захватчиков простые люди из народных низов, ведомые русскими героями Мининым и Пожарским.