Нур-Султан, , 11:39 — REGNUM Трудовых иммигрантов в Казахстане планируют приравнять к сезонным работникам. Об этом 11 декабря заявил министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов на заседании Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, эта мера позволит уменьшить количество случаев привлечения нелегальных мигрантов к выполнению работ. Министр добавил, что для сезонных работников будет определен перечень профессий, по которым они могут привлекаться.

Согласно действующей системе привлечения иностранной рабочей силы ежемесячный налоговый сбор за «сезонных работников» составляет 8 МРП (месячных расчетных показателей), или $54,4.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство труда и социальной защиты населения Казахстана планирует вдове сократить квоты на трудоустройство иностранных специалистов.

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