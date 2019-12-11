Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Почти 56 тысяч жителей Санкт-Петербурга оказались «невыездными» за границу из-за долгов по платежам, в том числе алиментам. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Всего с начала 2019 года судебные приставы Петербурга вынесли в отношении почти 150 тысяч должников постановления о временном ограничении выезда за пределы РФ. Часть из них уже рассчитались с долгами. В настоящее время пересечь государственную границу не могут около 56 тысяч человек, из них более 3 300 — неплательщики по алиментным платежам.

Мера по ограничению выезда, как отмечают в УФССП, довольно действенна. Например был случай, когда суд вынес постановление взыскать с петербурженки 100 тысяч рублей долга по коммунальным платежам, но у женщины на счетах не было ни рубля. Приставам ничего не оставалось как закрыть ей выезд за рубеж, после чего долг по счёту был сразу же погашен.

«Судебный пристав-исполнитель вправе ограничить выезд, если размер задолженности превышает 30 тысяч рублей, но если должник просрочил исполнение решения суда более чем на два месяца, то сумма по запрету на выезд за границу для него снижается до 10 тысяч рублей», — отметили в управлении.

Планка от 10 000 рублей также распространяется и на неплательщиков по алиментам, возмещению вреда здоровью, вреда из-за смерти кормильца, а также в связи с имущественным ущербом или моральным вредом.