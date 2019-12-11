Цхинвал, , 11:43 — REGNUM В Южной Осетии в 2019 году действует запрет на рубку хвойных деревьев. Об этом жителям республики напомнил замначальника лесного хозяйства республики Инал Кабулов, 11 декабря сообщает агентство «Рес».

"Из года в год экологии республики наносился значительный ущерб — хвойные деревья и лесной массив подвергались беспощадной вырубке», — рассказал журналистам Кабулов.

Он призвал население не губить молодые деревья и сообщил, что в лесах будут проводиться рейды для выявления нарушителей. Штраф за одну срубленную ель может составить до 6 тысяч рублей, добавил замначальника лесного хозяйства.

В лесном хозяйстве республики также сообщили, что с 20 декабря в Южную Осетию для продажи привезут новогодние деревья из Северной Осетии.