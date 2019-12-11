Москва, , 11:31 — REGNUM Более 152 тыс. аварий произошло на российских дорогах с начала 2019 года. Это на 3,2% меньше, чем в том же периоде прошлого года, сообщил 11 декабря замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин.

Он уточнил, что за прошедший период года травмы на дорогах получили 195 тыс. человек, это на 2,5% меньше, чем годом ранее. Погибших в ДТП в этом году 15,6 тыс. человек, тогда как в 2018 году цифра была на 8% больше.

Число погибших, безусловно, велико, однако прогресс в сокращении смертности есть. Такая цель обозначена в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» и федеральном проекте «Безопасность дорожного движения», сказал Понарьин на пресс-конференции в ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Понарьин рассказал об увеличении количества ДТП с погибшими и пострадавшими в 35 российских регионах.

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