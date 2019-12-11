Осло, , 11:33 — REGNUM Группа беженцев из Эритреи, проживающих в Скандинавских странах, вышла на улицы норвежской столицы Осло, чтобы выразить протест против награждения премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Нобелевской премией мира. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, протестующие в Осло заявили, что положения мирного процесса между Эритреей и Эфиопией так и не были реализованы, и что премьер-министру Ахмеду не следовало бы вручать эту награду.

Напомним, что Нобелевский комитет вручил Абию Ахмеду премию главным образом за усилия по прекращению двух десятилетий враждебности в отношениях между Эфиопией и соседней Эритреей.

Около 250 протестующих прошли через центр города Осло с плакатами, на которых было написано: «Нобелевская премия — за конкретный мир, а не за риторику».

Один демонстрант рассказал корреспонденту ВВС, что с момента подписания мирного соглашения в прошлом году политическая ситуация в Эритрее не улучшилась. Кроме того, по его словам, граница между двумя странами до сих пор закрыта. Другой активист заявил, что письмо протеста было отправлено в Нобелевский комитет. Протестующие также встретились с представителем норвежского парламента.

Журналисты отмечают, что церемония награждения Нобелевской премией началась в 13:00 по местному времени (12:00 по Гринвичу) во вторник, 10 декабря. При получении награды Абий Ахмед заявил, что «мир — это труд любви» и предупредил, что «поддержание мира — это тяжелый труд. Чтобы развязать войну нужно несколько человек, но чтобы построить мир, нужны деревня и целая нация».

«Нет нас и их. Есть только мы, потому что мы все связаны общей судьбой любви, прощения и примирения», — заявил Ахмед.