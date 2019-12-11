Красноярск, , 11:55 — REGNUM Новый формат питания для больных — таблет-питание — ввели в Красноярской краевой клинической больнице. Об этом 11 декабря сообщается на сайте больницы.

Нововведение прежде всего позволяет обеспечить новый уровень эпидемиологической безопасности, поскольку непосредственно с пищей теперь контактирует минимум сотрудников. Кроме того, блюда в фарфоровой посуде с крышками лучше сохраняют тепло, если пациенты пропускают время приёма пищи из-за процедур.

По отзывам медсёстер, пациентам нравится такое «как в самолёте» нововведение. Пищеблок больницы же в связи с «технологической революцией» и открытием нового больничного корпуса, пока работает в экстремальном режиме.

По информации из больницы, к 11 декабря из тридцати двух отделений стационара и шести реанимационных отделений на таблет-питание пациентов переведены уже восемь отделений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в Красноярске открылся новый долгожданный хирургический корпус Краевой клинической больницы.

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