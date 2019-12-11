Москва, , 11:19 — REGNUM Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о штрафах для «билетных» спекулянтов, однако санкции снижены по сравнению с первоначальной редакцией, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Согласно поправкам, максимальный размер штрафов составляет не более пятикратной стоимости билета. В зависимости от степени общественной опасности деяния и субъекта административной ответственности предложено установить следующие размеры штрафов: для граждан — от полуторакратной до двукратной цены (1,5 — 2 кр.), указанной в билете; для должностных лиц — от двукратной до трехкратной цены (2 — 3 кр.), указанной в билете; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц — от трехкратной до пятикратной цены (3 — 5 кр.), указанной в билете, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Таким образом, размеры штрафов дифференцированы и значительно снижены по сравнению с редакцией первого чтения, отметил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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