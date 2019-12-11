Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM Петербургские депутаты предлагают сократить продолжительность рекламы в кинотеатрах до начала сеанса. Соответствующий проект федеральной инициативы одобрили на пленарном заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга 11 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проект предполагает внесение поправок в федеральный закон «О рекламе». Согласно документу, длительность рекламного ролика, включая трейлеры, не должна превышать 10 минут. На данный момент ограничение стоит на 20 минутах.

Автором инициативы выступил единоросс Денис Четырбок. Он полагает, что длительные рекламные ролики буквально берут зрителей «в заложники».

Напомним, в октябре 2019 года решением Санкт-Петербургский городской суд не поддержал иск петербурженки, возмущенной 15-минутной рекламой перед показом фильма в кинотеатре. Горсуд отменил решение Московского районного суда, который постановил взыскать с кинотеатра в пользу истицы 500 рублей компенсации и 250 рублей штрафа.

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